Киев, , 10:10 — REGNUM По состоянию на утро 5 апреля 2020 года, на Украине зафиксирован 1251 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

«Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 156 новых случаев», —сказано в сообщении.

На данный момент известно о 453 сообщениях о подозрении на коронавирус, всего с начала 2020 года заболевание заподозрили у 5493 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Украины выпустил памятку по борьбе с коронавирусом на языках всех национальных меньшинств страны, проигнорировав русскоязычное население.

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