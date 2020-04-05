Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники больниц, задействованных в лечении граждан с коронавирусной инфекцией и в наблюдении за контактными, будут получать бесплатное питание. Такое решение принял глава свердловского минздрава Андрей Цветков по поручению губернатора Евгения Куйвашева, сообщает пресс-служба минздрава.

Сотрудники больниц № 6, 20 и 40 обеспечены питанием с 5 апреля. А сотрудники подстанций скорой помощи Екатеринбурга начнут получать его с 6 апреля.

Эта мера поддержки будет действовать до полной победы над коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, всего в Свердловской области находятся 40 заразившихся им человек.