Москва, , 10:04 — REGNUM Более 200 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом, находятся в больнице в поселке Коммунарка в Новой Москве. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко на странице в соцсети Facebook.

«С диагнозом пневмония (находятся на лечении в больнице) — 301, COVID подтверждённых — 201», — написал Проценко.

При этом главврач больницы добавил, что всего в больнице проходят лечение в настоящее время 346 пациентов. По его словам, за минувшие сутки из больницы были выписаны два человека, еще 28 — поступило.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта анализы главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко показали положительный результат на COVID-19.