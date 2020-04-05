Нижний Новгород, , 10:06 — REGNUM Бесплатные обеды для волонтерского штаба Нижегородской области будут доставлять сети кафе с доставкой «Автопицца» и «Автосуши» каждый день во время действия режима самоизоляции из-за распространения коронавируса.

По сообщению представителя нижегородского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры победы», необходимость в таком содействии сетей доставки волонтерам очень актуальна, потому что колл-центр, принимающий заявки от нуждающихся в помощи самоизолированных горожан, переходит на расширенный режим работы с 8:00 до 21:00.

Напомним, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом. Четверых пациентов после выздоровления уже выписали из больниц.