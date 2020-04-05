Париж, , 09:59 — REGNUM Глава ассоциации больниц Парижа Мартин Хирш призвал жителей Франции оставаться дома, осуждая «слишком большое количество пешеходов» в столице, сообщает Le Figaro.

«Не расслабляйтесь, оставайтесь дома», — заявил Мартин Хирш.

Издание отмечает, что в настоящее время во Франции более 6800 человек находятся в отделениях реанимации из-за вспышки коронавируса.

«У нас никогда не было так много пациентов в отделениях реанимации», — подчеркнул глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон во время ежедневного пресс-брифинга.

Пока пик эпидемии «приближается», по словам Жерома Саломона, жителей страны призывают проводить дома пасхальные каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, петиция медицинских деятелей, запущенная бывшим министром здравоохранения Франции Филиппом Дуст-Блази, собрала почти 100 тысяч подписей в пользу назначения хлорохина в качестве лечения коронавируса, применение которого все еще обсуждается в научном сообществе.

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