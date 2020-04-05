Канберра, , 10:22 — REGNUM Чиновники министерства здравоохранения Австралии выразили оптимизм по поводу борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает Reuters.

За прошедшие сутки число инфицированных в стране возросло на 181 человека, что говорит о замедлении темпов распространения коронавируса.

Глава здравоохранительного ведомства в Новом Южном Уэльсе Джереми МакАналти в комментарии журналистам агентства отметил, что появилась надежда на «сглаживание кривой» в графике распространения инфекции.

Эксперты, тем не менее, призывают сохранить карантинные ограничения в стране еще на несколько месяцев.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, на сегодняшний день от нее скончались в мире свыше 63 тыс. человек.

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