Нижний Новгород, , 09:54 — REGNUM В Нижегородской области ширится круг тех, кто в непростое время самоизоляции, вызванной мировой эпидемией коронавируса, встаёт в ряды волонтёров. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор по работе со СМИ местного отделения ОНФ Елена Лищенер, к акции взаимопомощи #МыВместе присоединились около 100 членов клубов «Ночные волки» и «Валькирия». Ради минимизации рисков байкеры временно стали автомобилистами. Они уже подключились к работе волонтерского штаба помощи пожилым в Нижнем Новгороде, Балахне, Боре, Правдинске, Городце.

В тяжелой для страны ситуации, связанной с распространением коронавируса, «Ночные Волки» и другие встали в ряды волонтёров Цитата из группы ВК «Мотоклуб «Ночные Волки»

«Помимо традиционных заявок на доставку лекарств и продовольствия, получаемых от маломобильных и пожилых граждан, наши волонтёры с соблюдением всех правил безопасности выполняют и другие просьбы.

К примеру, на днях, прежде чем выкупить медикаменты, нужно было съездить в поликлинику и забрать у доктора рецепт. Также в связи с грядущим переходом на дистанционное обучение школьников, родители многодетной семьи попросили помочь соответствующим образом настроить компьютер. Или, к примеру, недавно понадобилось перевезти инвалидную коляску», — пояснила Елена Лищенер.

Также она привела пример обратной помощи. «Старушка позвонила и предложила поделиться с нами дизенфицирующми средствами и масками. Когда мы приехали, то она нам всё это посылкой на верёвке с балкона пятого этажа спускала», — поделилась волонтёр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, волонтерский штаб «МыВместе» в Нижегородской области отработал уже несколько сотен заявок. В данный момент на портале #МыВместе зарегистрировались уже больше 450 добровольцев. В день поступает по 80−100 обращений.