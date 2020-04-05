Москва, , 09:51 — REGNUM В России благодаря внедрению системы мониторинга Минкомсвязи было выявлено порядка 5 тыс. нарушителей домашнего карантина, сообщает 5 апреля ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Отмечается, что система позволяет отслеживать соблюдение правил карантина. В случае нарушения сигнал подается в органы внутренних дел, после чего сотрудники полиции проводят по телефону разъяснительные беседы с нарушителями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 апреля медики выявили в России 4731 случай заражения коронавирусом, выздоровели — 333 человек, скончались — 43 пациента.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что был удивлен возрастом первых поступивших на лечение пациентов с пневмонией COVID-19, они оказались намного моложе, чем предполагали медики.

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