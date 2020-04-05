Нур-Султан, , 09:49 — REGNUM На 70% уменьшилось число дорожно транспортных происшествий (ДТП) в Нур-Султане с начала введения карантина, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) столицы Казахстана.

Водители стали на 61% реже нарушать правила дорожного движения. Вместе с тем карантин повлиял на транспортный поток в Нур-Султане — движение автотранспорта уменьшилось на 71%.

Кроме того, полиция отправила на штрафстоянки 200 автомобилей, водители которых нарушили карантин. Инспекторы также проводят беседы с пешеходами — предупреждения получили более 37 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в Казахстане выявлен 551 случай заражения коронавирусом. Шесть человек скончались, 36 — выздоровели.

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