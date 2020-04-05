Липецк, , 10:05 — REGNUM К помощи в борьбе с распространением коронавируса в Липецкой области присоединилась итальянская компания «Сэст-Лювэ».

По данным руководителя итальянской компании Франческо Дженаро, в качестве помощи компания направила благотворительный взнос в размере 700 тысяч рублей. Таким образом она отозвалась на призыв областной администрации об оказании помощи.

Напомним, в Липецкой области зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом. Пятеро из заболевших уже выздоровели и выписаны из больниц.