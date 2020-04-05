Сеул, , 09:51 — REGNUM Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) завершило проект по разминированию 150 млн кв. м. территорий Вьетнама. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.

По их словам, с 2016 года на разминирование территорий было потрачено 24,6 млрд вон (~$20 млн).

Известно, что данный проект, реализованный для обеспечения безопасности и улучшения условий жизни населения провинций Куанг Бин и Бин Дин, проводился совместно с Программой развития ООН и Национальным противоминным центром Вьетнама (VNMAC).

По оценкам специалистов, после войны во Вьетнаме (ноябрь 1955 — апрель 1975 гг) активные мины находятся на 19% территорий страны.