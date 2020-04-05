Хельсинки, , 09:39 — REGNUM Специалист в области спортивной и общей медицины, врач финской олимпийской сборной по прыжкам с трамплина Юха М. Веняляйнен скончался от коронавирусной пневмонии, сообщает 4 апреля Lapin Kansa.

Как стало известно, Веняляйнен вернулся из поездки в Италию, где он с друзьями отдыхал на горнолыжном курорте. С симптомами COVID-19 он был доставлен в больницу университета Куопио, однако лечение и последовавшие за ним реанимационные мероприятия не спасли жизнь известного врача. 30 марта он скончался в возрасте 64 лет.

Веняляйнен был консультантом сборной Финляндии более двадцати лет с 1992 по 2014 годы.

По последним данным университета Джона Хопкинса (США), в Финляндии выявлено 1182 случая инфицирования SARS-CoV-2, 25 из которых окончились летально. 300 пациентов выписано из медучреждений после выздоровления.