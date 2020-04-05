Париж, , 09:37 — REGNUM Петиция медицинских деятелей, запущенная бывшим министром здравоохранения Франции Филиппом Дуст-Блази, собрала почти 100 тысяч подписей в пользу назначения хлорохина в качестве лечения коронавируса, применение которого все еще обсуждается в научном сообществе, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что петиция «#NePerdonsPlusDeTemps» требует, чтобы премьер-министр и министр здравоохранения Франции немедленно поставили во все больничные аптеки гидроксихлорохин или, если это не удалось, хлорохин. Согласно тексту петиции, каждый врач больницы сможет «назначать его всем пациентам, страдающим симптоматическими формами болезни COVID-19, особенно пациентам с легочными расстройствами».

«Мы призываем государство сделать предварительные заказы на гидроксихлорохин, чтобы в случае подтверждения эффективности препарата, мы в нем не нуждались», — говорится в тексте петиции.

Напоминаем, что в настоящее время во Франции проводятся клинические исследования эффективности хлорохина и других лекарств.