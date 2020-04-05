Самара, , 09:38 — REGNUM Муниципальные бани возобновят свою работу в Самаре. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее постановление подписала 4 апреля глава города Елена Лапушкина.

Работа муниципальных бань по ул. Самарской, 140, ул. Симферопольской, 23 и ул. Советской Армии, 291 возобновляется с 6 апреля текущего года. Исключение составляют парильные.

Отмечается, что действие нормативного документа не распространяется на коммерческие фирмы, которые оказывают услуги по помыву граждан. Их работа по-прежнему приостановлена.

Ранее сообщалось о том, что 3 апреля правительство Самарской области приняло постановление, в котором указан список организаций, которые будут работать с 4 апреля по 30 апреля в регионе. С данным перечнем можно ознакомиться на сайте областного правительства.

В Самарской области режим самоизоляции продлен до 12 апреля включительно.

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