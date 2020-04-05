Киев, , 09:37 — REGNUM Власти Украины приучили населения рассчитывать только на себя. Об этом заявил экономист Александр Охрименко 4 апреля в эфире телеканала NewsOne.

На вопрос журналиста об экономических последствиях карантина, Охрименко заявил, что голодных бунтов и разграбления магазинов не будет.

«Огороды будут… Помните 90-е годы? Люди пошли работать на огороды. Украине не характерно то, что происходит в других странах», — рассказал он.

По словам экономиста, население Украины уверено в том, что оно переживёт коронавирус, но не безденежье.

«Украинцы понимают, что надеяться нужно только на себя. Так произошло, так нас приучили. Надеяться на государство абсурдно», — отметил Охрименко.

Он считает, что люди будут игнорировать призывы сидеть дома, поскольку понимают, что государство денег не даст.

«На сегодняшний момент очень активно развивается неофициальный бизнес, когда человек как бы сидит дома, но неофициально работает», — рассказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Валентин Землянский не исключил вероятность голодных «майданов» на Украине, вызванных последствиями карантина.

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