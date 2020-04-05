Киев, 5 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Власти Украины приучили населения рассчитывать только на себя. Об этом заявил экономист Александр Охрименко 4 апреля в эфире телеканала NewsOne.
На вопрос журналиста об экономических последствиях карантина, Охрименко заявил, что голодных бунтов и разграбления магазинов не будет.
По словам экономиста, население Украины уверено в том, что оно переживёт коронавирус, но не безденежье.
Он считает, что люди будут игнорировать призывы сидеть дома, поскольку понимают, что государство денег не даст.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Валентин Землянский не исключил вероятность голодных «майданов» на Украине, вызванных последствиями карантина.
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