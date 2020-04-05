Тараз, Казахстан, , 09:31 — REGNUM В Джамбульской области Казахстана медики выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число пациентов выросло до 28, сообщили в оперативном штабе по борьбе в COVID-19.

5 апреля в регионе число заразившихся выросло в 2,5 раза с 11 до 28 случаев. В штабе уточнили, что четверо — это пассажиры из Индии, еще двое — пациенты стационара, изолированные как контактные лица. Еще одна пациента 1999 года рождения приехала из Кустаная.

Все водители, въезжающие в Казахстан, отправляются на карантин. Из числа таких пациентов выявлено еще 10 случаев заражения, в том числе четыре гражданина Киргизии и шесть — граждан Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в Казахстане выявлен 551 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 36 человек, скончались — шесть пациентов.

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