Благовещенск, , 10:03 — REGNUM 5800 медицинских масок и 150 тыс. рублей передала предпринимательница из Китая Ли Лихуа для поддержки волонтерского штаба Амурской области, оказывающего помощь пожилым людям, находящимся в самоизоляции на период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Лихуа объяснила, что совершить такой поступок ее побудила большая любовь к России, а желание помочь в борьбе с новой болезнью COVID-2019 вполне искреннее. Предпринимательница отметила, что жители Китая, в свою очередь, благодарны российским гражданам за их взаимовыручку.

Она напомнила, что Россия первой пришла на помощь Китаю и в самые тяжелые дни и помогла справиться с распространением заболевания.