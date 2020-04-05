Пекин, , 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что все заразившиеся прилетели 1 апреля из Москвы во Владивосток рейсами «Аэрофлота» SU6281 и SU1700, после чего они на автобусах и частных автомобилях пересекли границу РФ и прибыли в Суйфэньхэ.

Среди инфицированных — семь мужчин и шесть женщин, их средний возраст — 42 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай полностью восстановил работу городского и транзитного наземного общественного транспорта. По данным на 3 апреля, все города окружного и уездного уровня возобновили работу наземного общественного транспорта. Еще 41 город возобновили транзитное сообщение.

За прошедшие сутки в Китае выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 25 — приезжие.

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