Дакар, , 09:26 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса правительство Сенегала отменило празднования, посвященные 60-летию со дня обретения страной независимости от Франции. Об этом передает ВВС Africa.

В западноафриканской стране подтверждено 140 активных случаев заболевания COVID-19. За последний месяц 66 заболевших выздоровели, а один человек скончался, отмечают репортеры.

Наряду с объявлением чрезвычайного положения, закрытием сухопутных, воздушных и морских границ, в том числе и для всех грузов, кроме товаров первой необходимости, и запретом на общественные собрания, власти сосредоточилось на отслеживании потенциальных контактов инфицированных.

Каждый, кто контактировал с зараженным человеком, был помещен в карантин сроком на 14 дней.

Несмотря на то, что на континенте зарегистрировано почти 8 000 подтвержденных случаев заболевания, Африка оказалась затронута вирусом не так сильно, как другие регионы мира, однако существуют опасения, что, если коронавирус продолжит распространяться в Африке, это станет катастрофой.