Киев, 5 апреля 2020, 09:25 — REGNUM К концу карантина значительная часть населения Украины окажется без средств к существованию, заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский 4 апреля в эфире телеканала 112.ua.
По его прогнозу, до конца мая — середины июня у жителей Украины деньги не появятся.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитическая компания Research & Branding Group выяснила, что у 40% жителей Украины нет денег для того, чтобы жить во время карантина. 68% не закупали впрок ни крупы, ни консервы.
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