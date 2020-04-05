Киев, , 09:25 — REGNUM К концу карантина значительная часть населения Украины окажется без средств к существованию, заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский 4 апреля в эфире телеканала 112.ua.

По его прогнозу, до конца мая — середины июня у жителей Украины деньги не появятся.

«Это всё приведёт к крайне негативным последствиям, мы уже видели примеры в Италии. Это заканчивалось в виде голодных бунтов и атак на супермаркеты. А наши свободолюбивые украинцы, которым карантин не карантин… я думаю, тут всё может быть гораздо печальнее в стиле майдана 2014 года, только вокруг более-менее крупных супермаркетов», — рассказал Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитическая компания Research & Branding Group выяснила, что у 40% жителей Украины нет денег для того, чтобы жить во время карантина. 68% не закупали впрок ни крупы, ни консервы.

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