Косон, , 09:15 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, тушу кабана впервые обнаружили в уезде Косон провинции Канвондо.

В настоящее время число случаев заражения диких животных данным вирусом увеличилось до четырехсот восьмидесяти. Из них по сто восемьдесят одному случаю были зафиксирован в уезде Хвачхон и уезде Ёнчхон, восемьдесят шесть случаев — в городе Пхаджу, двадцать три случая — в уезде Чхольвон, два случая — в уезде Янгу, один случай — в уезде Косон.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.