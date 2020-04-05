Тирасполь, 5 апреля 2020, 09:18 — REGNUM В Приднестровье по состоянию на 4 апреля коронавирусом заразились более 40 граждан республики. Об этом со ссылкой на сообщение оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.
Так, 43 случая заболевания COVID-19 было зафиксировано на территории Приднестровья, один случай — за пределами республики.
Трое заболевших умерли. Сорок пациентов находятся на лечении в Слободзейском инфекционном госпитале. Одна гражданка Приднестровья находится на лечении в больнице города Кишинева. Ее госпитализировали из района Штефан-Водэ.
Ожидаются результаты анализов еще 22 человек, госпитализированных с подозрением на заболевание COVID-19 в инфекционные отделения больниц по месту жительства. В случае подтверждения диагноза данные пациенты будут переведены в Слободзейский госпиталь.
Пробы еще двух пациентов Слободзейского госпиталя с COVID-19 для повторного исследования находятся в лабораториях Кишинева.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приднестровье от осложнений коронавирусной инфекции скончалась 27-летняя девушка.