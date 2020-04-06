Наталья Стрельцова, 6 апреля 2020, 03:33 — REGNUM Первые дни режима самоизоляции, введённого в Московской области для профилактики распространения коронавирусной инфекции, прошли под девизом «сидим дома». Жители региона практически не выходили на улицы. Этому также способствовала холодная по-зимнему погода. Однако с потеплением на дорогах городов прибавилось число машин, появились прохожие и владельцы собак с питомцами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отражение в окнах
Отражение в окнах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Горизонт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Машины стоят в ряд около дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спешащие по делам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спешащие по делам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прогулка возле дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выгул собак
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На велосипеде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выгул собак
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Птицы в небе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
За покупками на машине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Машины
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Облака и солнечная погода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В целом же, большинство жителей региона послушно остаются в домах и выходят на улицу только для похода в продовольственные магазины. Пока на улице был мороз, прохожих попадалось мало: разве что к обеду на улицах иногда появлялись мамы с колясками и спешащие в магазины и из них жители. Второе появление прохожих случалось ближе к вечеру, когда за продуктами отправлялись продолжающие работать.

Солнце
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вечером зажигается свет в окнах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Солнце
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фонари на улице
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На велосипеде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прогулка возле дома на велосипеде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Месяц
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Окна дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Свет в окнах дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Многоэтажные дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Город ночью
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вечер
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Детская площадка во дворе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С потеплением число выходящих из домов жителей увеличилось. Появились дети на велосипедах и самокатах. Также обращало внимание снизившееся число прохожих в медицинских масках. Связана ли это с дефицитом данных защитных средств или просто с желанием насладиться весенним солнцем — не известно. Тем не менее в аптеках региона всё ещё заявляют о сбоях в поставках масок.

Утренняя тень на стене
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Цветы на окне
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Утренний свет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отражение в окнах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Утренние тени
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Утренние тени на дорожке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Утренние тени на дорожке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Облака
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отраженный свет на стене
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Птицы в небе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Все цветет. Общий балкон
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С появлением солнца на улицах области также увеличилось число птиц: чайки и голуби, которые до недавнего времени чаще где-то прятались, сейчас чувствуют вполне вольготно, тем более, что уже растаять выпавший недавно снег. Кроме того, поредели ряды припаркованных у домов машин. Вероятно, некоторые жители поспешили уехать на дачи или отправились за продуктами.

Спешащие по делам люди
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спешащие по делам люди
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Поход в магазин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спешащие по делам люди
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сквер
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Молодая мама с ребенком
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спортивная пробежка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прогулка с собакой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сквер
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Молодая мама с коляской
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Молодые мамы с колясками
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Женщина с коляской и собачкой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отражение мира в стекле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отражение мира в стекле
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Свободный полет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Горизонт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM