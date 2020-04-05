Москва, , 09:11 — REGNUM Власти Москвы принимают «максимально жесткие» решения для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, так как столица Российской Федерации находится среди регионов страны в самой высокой группе риска. Об этом 5 апреля сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Градоначальник напомнил, что через Москву проехало огромное количество жителей страны, которые побывали за границей.

«Мы (Москва) находимся в самой высокой группе риска», — сказал Собянин.

Как передавало ИА REGNUM, 5 апреля мэр российской столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте написал, что работающие предприятия в столице РФ должны обеспечить расстояние между своими сотрудниками в полтора метра.

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