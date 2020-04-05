Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM Уроки для младшеклассников, вынужденных оставаться дома из-за закрытия школ на время режима самоизоляции, решили показывать по свердловскому телевидению учителя из школы №69.

Финалистка конкурса «Учитель будущего», учитель начальных классов средней школы № 69 города Екатеринбурга Екатерина Белоцерсковская обратилась к своим коллегам с предложением отснять уроки и показать их на областном телевидении. Учителя собрали «Учительский штаб» и приступили к работе.

По словам Белоцерковской, решение воспользоваться возможностями площадкой свердловского телевидения вызвано отсутствием Интернета в отдаленных регионах области. «Учительский штаб» уже согласовал с телевизионщиками расписание съемок, и в ближайшее время уроки начнут выходить в сетке областного телевещания.