Москва, , 08:56 — REGNUM Салоны красоты, солярии и бани, оказывающие услуги по лицензии на осуществление медицинской деятельности, смогут продолжить работу в Москве и Московской области во время режима повышенной готовности из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют указ мэра Москвы Сергея Собянина и постановление губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

В указе мэра Москвы от 4 апреля предписывается до 1 мая приостановить работу косметических и массажных салонов, соляриев, бань, саун и других объектов по оказанию подобных услуг. При этом делается исключение для организаций, работающих на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. Аналогичное исключение предусмотрено и в постановлении губернатора Московской области.

Также в Москве и Московской области до 1 мая приостанавливается работа предприятий общественного питания, объектов розничной торговли и проведение развлекательных, культурных и спортивных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент России Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.