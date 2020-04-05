Красногорск, , 08:52 — REGNUM Жители Московской области в период самоизоляции могут на личном транспорте доехать до ближайших магазинов (продуктовых гипермаркетов). Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Так, отмечается в документе, граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев «следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, в том числе с использованием личного транспортного средства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса до 30 апреля. Нерабочая неделя и режим самоизоляции позволили выиграть время для упреждающих действий, отметил глава государства.

Отметим, по состоянию на 4 апреля в России выявлен 4731 случай заражения коронавирусом. За сутки выявлено 582 пациента с COVID-19.

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