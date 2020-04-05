Киров, , 08:46 — REGNUM Акцию «Выходные с пользой» запустили в Кирове службы опеки вместе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. В рамках акции они снимают короткие ролики, в которых рассказывают и показывают, как с пользой провести время в самоизоляции.

Ролики дети начали выкладывать на канале «Соловьиная роща» в видеохостинге YouTube. На сегодня они подготовили уже 6 роликов.

В них ребята показывают, как собирать кубик Рубика, как изготовить милых лисят из бумаги, как заплести элегантные косички и даже учат искусству жонглирования. Часть роликов посвящена физическим упражнениям и играм, которые позволяют детям весело и с пользой для здоровья провести время.

Ребятам помогают в их начинании старшие товарищи и воспитатели.