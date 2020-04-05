Кишинёв, , 08:42 — REGNUM Численность выявленных заболевших COVID-19 в Молдавии составляет 752 человека. Об этом сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

По состоянию на 4 апреля выявлен еще 161 случай инфицирования, 11 из которых являются завозными, а 150 — инфицированные внутри страны. Из 161 выявленных случаев инфицирования, 66 были зафиксированы среди медицинских работников.

По состоянию на 4 апреля еще три пациента выписаны после излечения от коронавирусной инфекции.

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Четверо пациентов скончались 4 апреля от осложнений COVID-19. Среди умерших две женщины из Кишинева в возрасте 57 и 65 лет, а также 27-летняя девушка из Приднестровья (Тирасполь).

Общая численность умерших от осложнений коронавирусной инфекции в Молдавии составляет 12 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии завершилась нерабочая неделя. С 6 апреля все работники бюджетной сферы выходят на работу. Вместе с тем, глава правительства республики Ион Кику рекомендует по возможности гражданам находиться дома и работать удаленно. В Молдавии сохранен режим чрезвычайного положения.