Москва, , 08:36 — REGNUM Температура воздуха в Москве 5 апреля прогреется от четырех до шести градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями (в городе), — говорится в сообщении. — Небольшие осадки».

По данным синоптиков, порывы север-западного ветра достигнут 6−11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 754 мм рт. ст.

Напомним, 4 апреля главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT сообщила, что в эти выходные территории Москвы и Московской области окажутся в зоне холодного фронта, который принесет в регион постепенное понижение температуры.

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