Екатеринбург, , 08:33 — REGNUM В Свердловском области к региональному штабу помощи пожилым людям в период мировой эпидемии коронавируса присоединились представители сводной группы казаков «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» (СКВРиЗ), «Оренбургское воисковое казачье общество», «Всевеликого воинство Донское», «Двуглавый орёл», «Союз добровольцев Донбасса», «Уральское казачье войско».

По данным сайта СКВРиЗ, с момента первого обращения президента России Владимира Путина к народу казаки и воспитанники Оренбургского регионального отделения Молодежной казачьей организации «Есаул» и представительства СКВРиЗ подключились к профилактической работе, участвовали в разъяснительных рейдах, проверяли фактическое пребывание на самоизоляции учащихся школ на сельских территориях.

«С момента введения режима самоизоляции на территории Оренбургской области рейдовые мероприятия были заменены на дистанционные методы взаимодействия — обзвон, чаты в социальных сетях и мессенджерах. Атаманами станиц и хуторов проводится мониторинг фактической ситуации на местах, подготавливаются списки тех, кто в условиях месячной самоизоляции будет нуждаться в помощи в первую очередь, рассматриваются оптимальные способы и методы оказания данной помощи», — сказано в официальном сообщении.

Представители российского казачества поделились также наблюдением: «На местах проводится обычная взаимопомощь и поддержка, предусматривающая, в том числе и помощь в обеспечении средствами личной защиты. В связи с высоким спросом на защитные маски и ограниченностью предложения казачками изготавливаются многоразовые защитные маски, которыми оснащаются, в первую очередь, сами казаки и семьи».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории Свердловской области, как и во многих других росийских регионах, в соответствии с указом губернатора «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 31 марта введен режим самоизоляции, решается вопрос и его продлении.

Читайте также: На Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу