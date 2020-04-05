Москва, , 08:30 — REGNUM Работающие предприятия Москва должны обеспечить расстояние между своими сотрудниками в полтора метра. Об этом 5 апреля написал мэр российской столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Градоначальник отметил, что большая часть предприятий продолжает работать. Однако работодатели отправили некоторых сотрудников в отпуск, а часть — на дистанционную работу.

Требование к социальной дистанции стало обязательным, подчеркнул мэр. Он добавил, что определены госорганы, которые составляют протоколы и штрафуют предпринимателей за нарушение ограничительных мер. Собянин обещал отменить все эти меры после уменьшения опасности от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 апреля в России выявлено 4731 случай заражения коронавирусом. За сутки выявлено 582 пациента с COVID-19.