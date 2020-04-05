Москва, , 08:29 — REGNUM Имеющиеся научные данные показывают, что насекомые не являются разносчиками коронавирусной инфекции, заявил энтомолог Константин Китаев агентству URA.ru.

Учёный рассказал, что в Китае было проведено специально исследование, показавшее, что насекомые не могут разносить COVID-19.

«Поэтому бояться в этом смысле нечего», — подчеркнул энтомолог.

С такой оценкой согласилась и другой специалист по культуре насекомых — Юлия Ловцова. Она напомнила, что кровососущие насекомые переносят много болезней, включая малярию, жёлтую лихорадку и лихорадку денге.

«Но данных о том, что коронавирус переносится комарами, нет. То же самое можно отнести, например, и к мухам», — отметила Ловцова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле учёные из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета обнаружили коронавирусную инфекцию нового типа у кошек.