Сургут, Югра, , 08:30 — REGNUM Дежурства на улицах Сургута вместе с сотрудниками полиции и добровольными народными дружинами будут проводить волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей до 30 апреля, когда должно завершиться действие режима самоизоляции.

Добровольцы будут дежурить в дневные часы с 9:00 до 21:00. По словам руководителя Ханты-Мансийского РО Всероссийского студенческого корпуса спасателей Павла Терехова, такие патрулирования улиц предназначены для предотвращения нарушений гражданами режима самоизоляции.

С жителями, которых патрули встретят на улицах города, будут проведены профилактические беседы на тему необходимости соблюдения самоизоляции. Также, по данным представителя студенческого корпуса, в рамках дежурств будут выявляться нарушения введенных властями ограничений работы торговых точек, магазинов и прочих заведений.