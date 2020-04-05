Москва, , 08:25 — REGNUM Главный врач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко в фильме RT «Борьба с коронавирусом в России» рассказал о нестандартном течении COVID-19 в стране.

«Когда мы набрали первый пул больных, и начали анализировать, у нас челюсть упала», — сказал он, отметив, что возраст поступивших в больницу зараженных коронавирусом часто был ниже, чем прогнозировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, заражение коронавирусом подтвердилось у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, где принимают больных COVID-19.

Напомним, 4 апреля власти Москвы сообщили, что в столице за минувшие сутки было подтверждены 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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