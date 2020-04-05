Осан, , 08:29 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на американских военных базах в Южной Корее увеличилось до восемнадцати человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, 4 апреля вирус был обнаружен у одного из представителей авиабазы в Осане.

В настоящее время специалисты в сфере здравоохранения выясняют, контактировал ли заражённый с другими лицами.

Известно, что первый случай заражения на авиабазе в Осане был выявлен 3 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта представители Командования силами США в Южной Корее (USFK) объявили чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

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