Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Пятый случай смерти от коронавируса в Казахстане произошел в Атырауской области, сообщили 5 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Медики в Казахстане выявили 551 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 36 человек, скончались пять пациентов. Среди городов республики по числу заражений лидирует Нур-Султан, здесь выявлено 219 случаев.

В Алма-Ате обнаружено 110 заражений, в Кызыл-Ординской области — 30, Джамбульской области — 28, по 25 в Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Напомним, 4 апреля в Туркестанской области Казахстана от коронавируса скончался 64-летний житель Жетысайского района.

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