Минск, , 08:15 — REGNUM В Белоруссии на неделю продлили срок весенних каникул. Об этом сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства образования республики.

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По информации министерства образования, сроки каникул в стране продлены с 6 по 11 апреля. Планируется, что школьники начнут посещать учебные заведения с 13 апреля. Учебный процесс в четвертой четверти, согласно сообщению министерства, продлится до 30 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Смолевичский район Минской области заявил о возможном продлении школьных каникул на одну неделю. Он также отметил, что инициатива продления каникул в школах исходит от родителей детей и медицины республики. Ситуацию с пандемией COVID-19 Лукашенко при этом назвал «коронапсихозом».