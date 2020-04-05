Талица, Свердловская область, , 08:13 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в Талицком районе, в котором погибли трое детей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дело завели по факту причинения смерти по неосторожности. По данным ведомства, дети были дома вместе со своей матерью и её сожителем, которые не пострадали в пожаре.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью в жилом доме на территории села Елань. Площадь возгорания достигла 120 кв. метров. Двух детей пожарные смогли спасти. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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