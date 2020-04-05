Москва, , 08:19 — REGNUM Фонд продовольствия «Русь» совместно с «Тинькофф Банк» предоставили 1200 продовольственных наборов для самоизолированным жителям Московской области в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Продуктовые наборы будут распределены между жителями, находящимися в группе риска заражения коронавирусом. В первую очередь, это пожилые люди.

Участвуя в акции, «Тинькофф Банк» перечислил в фонд благотворительный взнос, предназначенный для закупки продуктов и формирования продовольственных наборов.