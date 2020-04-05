Ухань, Китай, , 08:08 — REGNUM Ни одного нового подтвержденного случая заражения COVID-19 не выявлено в китайской провинции Хубэй, сообщили 5 апреля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В регионе зафиксировано также еще три смерти от коронавируса, все они приходятся на столицу региона город Ухань. Кроме того, подтверждено 23 бессимптомных случая заражения коронавирусом, в связи с чем общее число находящихся под медицинским наблюдением в Хубэе достигло 715 человек.

Всего 193 пациента, переболевших коронавирусом, было выписано из госпиталей страны по выздоровлению. Среди 648 пациентов, находящихся на данный момент в госпиталях, 171 по-прежнему в тяжелом состоянии и еще 96 — в критическом. Общее число заразившихся в Хубэе достигло 67 803 человек, в Ухане — 50 008 человек.