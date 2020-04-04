Пик эпидемии коронавируса ещё на наступил. России продолжается череда нерабочих дней. Власти всех уровней предпринимают беспрецедентные меры для того, чтобы остановить распространение COVID-19.

Тем не менее, по данным на 4 апреля, в 78 регионах страны уже зарегистрирован 4 731 случай коронавируса. Есть погибшие. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию о том, как страна борется с эпидемией.