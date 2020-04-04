5 Апреля
 
8:05

В Алтайском крае, несмотря на самоизоляцию, наблюдается восстановление потребительского спроса. По данным оперштаба региона, на 5 апреля, в связи с введением ограничительных мероприятий при снижении количества покупателей отмечается рост среднего чека.

Товары в магазинах представлены в ассортименте. Товарные запасы имеются. В части ценовой ситуации изменения в основном в пределах 1%, максимальный рост цен отмечен на муку пшеничную (2,6%), яблоки (1,3%).

8:04

В Алтайском крае коронавирус подтверждён у семерых заразившихся

Число зарегистрированных на территории Алтайского края случаев заражения на конец дня 4 апреля 2020 года остаётся прежним — семь человек. Все госпитализированы в инфекционное отделение в КГБУЗ «Городская больница №5, г. Барнаул». Проводятся противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных — оперштаб.

7:56

В Иркутской области подтверждён девятый случай заражения коронавирусом

В Приангарье круг выявленных заражённых коронавирусной инфекцией, по состоянию на 5 апреля, расширился до девяти человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Помимо этого, ещё у четверых человек результат исследования оказался сомнительным, биологические пробы доставлены в новосибирский научный центр «Вектор».