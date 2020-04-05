Талица, Свердловская область, , 08:07 — REGNUM В Талицком районе Свердловской области прокуратура проводит проверку по факту гибели троих детей в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, погибли две девочки двух и пяти лет и восьмилетний мальчик. Ещё двое мальчиков госпитализированы.

По предварительным данным, дети были дома с матерью и её сожителем. Примечательно, что взрослые в пожаре не пострадали. Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью в селе Елань. Сгорел жилой дом.

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