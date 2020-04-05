Новый Орлеан, США, , 07:22 — REGNUM Морги американского Нового Орлеана (штат Луизиана) оказались переполнены из-за роста числа умерших в результате заболевания коронавирусной инфекцией, заявила глава города Латоя Кантрелл в эфире телеканала CNN.

«Морги больше не способны забирать и хранить их, так как переполнены», — заявила она.

По словам Кантрелл, городским властям пришлось обратиться к федеральному правительству с просьбой о выделении дополнительных рефрижераторов для хранения тел жертв эпидемии. Она отметила, что в штате Луизиана уже подтверждено 12 496 случаев заражения коронавирусом нового типа. От болезни умерли 409 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие две недели ожидает резкий всплеск смертей от коронавируса нового типа. По его словам, США смогут пережить эту возможную трагедию.

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