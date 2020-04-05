Москва, , 07:21 — REGNUM Жители России в марте 2020 года оформили 17 млн заявок на микрозаймы, что на 15−30% больше среднемесячных значений по предыдущему году, говорится в исследовании компании «Юником24», специализирующейся на поиске кредитов.

«В марте спрос на займы среди населения вырос на 15−30%. Так, в среднем в месяц россияне оформляют около 12−13 миллиона заявок на получение займов в микрофинансовых организациях», — отмечают эксперты.

По их мнению, резкий рост на рынке микрокредитования вызвала совокупность факторов, главным из которых стало распространение коронавируса и связанные с этим события. В частности, граждане России стали совершать покупки продуктов на несколько месяцев вперёд и к кредитам на эти цели прибегают в каждом пятом случае.

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