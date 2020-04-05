Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Число выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 по всему миру превысило отметку в один миллион двести тысяч. Соответствующие данные 5 апреля публикует исследовательский центр университета Джона Хопкинса на базе платформы ArcGIS.

На первом месте по числу зараженных коронавирусной инфекцией по-прежнему остаются США. По последним данным, на территории этой страны выявлено порядка 311 тысяч инфицированных. На втором месте — Испания со 126 тысячами заболевших. В Италии зарегистрировано более 124 тысяч инфицированных, в Германии — более 96 тысяч, во Франции — почти 91 тысяча.

Китай с 82,6 тысячами зараженных новой коронавирусной инфекцией находится на шестом месте списка. 55 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Иране. Замыкает десятку стран с наибольшим количеством зараженных Великобритания (42,5 тысяч), Турция (23,9 тысяч) и Швейцария (20,5 тысяч).