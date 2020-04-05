Ташкент, , 07:05 — REGNUM Власти Узбекистана ввели с 6 апреля режим обязательной самоизоляции в связи с распространением коронавируса нового типа. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«С 6 апреля в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах режим самоизоляции, введенный с 1 апреля, становится обязательным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах ограничат передвижение жителей на велосипедах и скутерах. При входе на рынки и торговые центры у посетителей будут измерять температуру тела. При повышенной температуре вход в учреждения торговли будет запрещен.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 апреля в Узбекистане был подтвержден 241 случай заражения коронавирусом нового типа. Также в стране более 100 тысяч граждан находятся на карантине.

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