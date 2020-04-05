Ухань, Китай, , 06:45 — REGNUM В Министерстве общественной безопасности КНР сообщили о 60 погибших сотрудников за время борьбы с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Еще 35 вспомогательных сотрудников полиции отдали свои жизни во время борьбы с эпидемией. Среди всех погибших, восемь были из провинции Хубэй и находились на передовой борьбы с инфекцией. Они отслеживали инфицированных и их тесные контакты, боролись с мошенничеством и нарушением порядка.

Полицейские Хубэя и их вспомогательный персонал провели скрининг 13 млн человек на наличие инфекции, проводили эпидемиологические исследование по более чем 100 тыс. случаев и помогали в перевозке более 80 тыс. больных. Двадцать павших полицейских были награждены медалями за отвагу. Теперь их семьям полагается поддержка государства.