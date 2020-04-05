Куньмин, Китай, , 06:39 — REGNUM Лесной пожар, разгоревшийся в Лаосе, перекинулся на территорию провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Пожар начался в Лаосе около 11:40 по местному времени 3 апреля и успел растянуться на 30 метров близ поселка Иу уезда Мэнла в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе провинции. Более 120 местных жителей, чиновников, а также 50 пожарных выдвинулось на место для тушения пожара.

Важных сооружений на линии огня не имеется. В местном пожарном департаменте используют дроны для мониторинга ситуации. Уже успело выгореть около 3 гектар площади лесов. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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