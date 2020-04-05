5 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

В скандальном детском доме на Алтае, о котором ИА REGNUM неоднократно писало, под шумок коронавирусной самоизоляции происходят странные вещи. Нескольких детей разослали по другим подобным учреждениям под предлогом того, что их детский дом закрывается.

Светлана Шаповалова, , 12:11 — REGNUM В одном из барнаульских детских домов вот уже третий день находятся новенькие: брат с сестрой, одни из тех, кого под предлогом закрытия перевезли из другого аналогичного заведения, расположенного за пределами столицы Алтайского края. Старшей девочке — 15 лет, мальчику чуть меньше. Они удручены и считают себя обманутыми, поскольку узнали, что их родной детский дом, который за девять лет действительно стал им вторым домом, закрывать не собираются. Редакции ИА REGNUM удалось поговорить с матерью воспитанников и попытаться выяснить, что на самом деле происходит?

В детском доме Цитата из к/ф «Подранки». Реж. Николай Губенко. 1976. СССР

ИА REGNUM: Анна, расскажите, так это вы просили руководство детдома переселить ваших детей поближе, в Барнаул?

Анна: Нет конечно. Мне позвонила заведующая одного из детских домов Барнаула и говорит, мол, не против ли я, если детей перевезут в Барнаул, что они будут рядом, будут ко мне на выходных приезжать, мы будем чаще видеться. Я, конечно, говорю, не против — когда я была против. Тогда меня попросили написать заявление. На что я ответила, что сейчас поговорю с ребятишками — как они — захотят или нет? Перезвонила дочери, поговорила, она сказала, что не хочет никуда, что это всё специально делается, что их намеренно хотят вывезти. Я поняла, что не надо ничего писать. А дочери сказали, что я якобы уже написала это заявление, и якобы всё, ничего уже нельзя сделать.

Брат и сестра Цитата из к/ф «Подранки». Реж. Николай Губенко. 1976. СССР

Потом мы ещё переписывались и перезванивались с ней. И в конце концов я узнала, что дочь с сыном написали заявления. И спросила, мне-то надо писать? Дети сказали — надо. И на следующий день я уже пошла и написала заявление. Это произошло, когда детям сказали: «Всё, вас сегодня уже привезут в Барнаул». И когда я пришла к директору в Барнауле, она сказала: «Всё, через два часа дети уже будут у нас». Сначала говорили, что их только в понедельник привезут, а оказалось что речь идёт о считанных часах.

ИА REGNUM: ИА: Как чувствуют себя дети?

Анна: Ничего плохого о новом детском доме я не могу сказать. Директор — хорошая женщина, видно, что ребятишек любит. Но единственное — мои дети — у них там семья, они девять лет прожили, это считай, что их второй раз из семьи забирают. Это очень сложно, особенно дочери. Она мнительная, ранимая девочка. Накануне, 4 апреля, я приезжала к ним, сколько денег было, что смогла, то взяла им покушать. Но она говорит, что ничего не ест, не пьёт, и при мне дети отказывались от еды. Переживают из-за обмана. Собираюсь позвонить в министерство, узнать на каком основании их оттуда выгнали, если на самом деле детский дом не закрывается.

ИА REGNUM: Вам тоже сказали, что детский дом закрывается?

Анна: Нет, в барнаульском детском доме наоборот директор удивилась, у меня спрашивала, почему такое происходит, что там случилось? Сложилось впечатление, что директор барнаульского детдома сама находится в недоумении — почему детей вот так по детским домам спешно раскидывают. Особенно удивилась тому обстоятельству, что мои дети прожили там девять лет, и их просто срывают с места и увозят.

ИА REGNUM: Давайте всё же восстановим хронологию. Верно, что вначале детей собрали у директора, рассказали им, как хорошо и замечательно будет всем, если они переедут в другие детские дома, поскольку этот детский дом закрывается. Они в итоге и написали эти заявления. Так?

Анна: Да.

ИА REGNUM: Потом дети узнали, что детский дом не закрывается, и пришли забрать эти заявления?

Анна: Да.

ИА REGNUM: Когда вы заявление написали?

Анна: В четверг, 2 апреля. Но в нём меня попросили не ставить дату. И ещё я в заявлении не указывала, какой именно детским дом. Мне сказали: «Как в министерстве образования решат, так и будет». Мне всё это показалось странным. Потому что первоначально ребёнок был точно уверен, что детдом закрывается, потом перезванивает и говорит мне — не пиши заявление — не закрывается. Потом говорит, что заявление пришлось написать, потому что точно всех детей вывозят — дом закрывается.

ИА REGNUM: Что вы намерены предпринять? Будете уговаривать остаться в Барнауле?

Анна: Нет, у нас с ними отношения такие: мамой я им, к сожалению, не стала, но стараюсь быть другом. Я их поддерживаю во всем. Считаю, что дети у меня умные и знают свои права. Я просто смотрю по их ощущениям. Как дети скажут, так я и буду делать.

В детском доме Цитата из к/ф «Подранки». Реж. Николай Губенко. 1976. СССР

Но странного здесь очень много. Я уже и спрашивала: «Может быть, вы плохо себя вели, может, вас в целях профилактики вот так сюда послали или хотят продемонстрировать, что если будут себя плохо вести — вот так будет?» Дочь говорит, что в Топчихе условия были намного лучше, а здесь, в Барнауле, детям не нравится вообще ничего. Они в депрессии и от того, что никого не знают, и от того, что обманули.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае выявлено уже семеро заразившихся коронавирусной инфекцией, в регионе введён режим самоизоляции. На этом фоне из скандального детского дома, в котором, как сообщили работники данного учреждения, есть серьёзные нарушения, в спешном порядке вывезли несколько воспитанников.

Самим детям сказали, что необходимость возникла в связи с закрытием детского дома, но в в официальном сообщении министерства образования сказано, что всё строго в рамках закона — так подопечные будут ближе к своим семьям.

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